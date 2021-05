Samantha De Grenet, cattive notizie per i fan: la popolare showgirl posta una foto e tutti si preoccupano. Ma cosa le è successo?

Il sorriso è quello di sempre, ma questa volta nasconde un dolore. Samantha De Grenet nelle ultime ore ha postato una sua immagine su Instagram ed è bastato questo per mandare in tilt i suoi fan perché nessuna immaginava una svolta di questo tipo.

Proprio oggi infatti si è sottoposta ad una visita specialista per un problema che accusava al ginocchio e la diagnosi è stata chiara. C’è una lesione al menisco con interessamento della cartilagine e quindi almeno per il momento sarà costretta a camminare con le stampelle.

Come spiega Samantha, in questo momento non servirebbe a nulla un’operazione, come le ha spiegato l’ortopedico dal quale è stata visitata. E quindi “stampelle con il divieto di appoggiare la gamba per un mese e tanta terapia”. Un inconveniente che però non le ha tolto il sorrido e la voglia di vivere. Lo conferma lei stessa: “Mai mollare. Sempre col sorriso. Pensiero positivo”.

Samantha De Grenet, non è il primo problema di salute da superare. La lotta vincente contro il tumore

Non è la prima volta che Samantha De Grenet deve avere a che fare con gli ospedali e una diagnosi negativa. Tre anni fa, più o meno di questi tempi, la parentesi più dolorosa quando ha dovuto combattere contro un tumore. Stava per andare in Sardegna con il figlio e un’amica, ha sentito un nodulino e anche su consiglio dell’amica è andata a fare un controllo.

A ‘Domenica Live’ ha raccontato che non aveva pensieri negativi ma dopo la mammografia la dottoressa le ha spiegato che era un tumore e l’operazione doveva essere immediata. Per lei, come un pugno in faccia e una volta fiori ha iniziato a piangere, come ha raccontato a ‘Domenica Live’, ma la telefonata con il marito ha sistemato le cose rassicurandola.

E lui, Luca Barbato, sposato una prima volta e risposato più di recente dopo che si erano lasciati e ritrovati, è davvero la spalla giusta sulla quale appoggiarsi come ha confermato anche in quella occasione.