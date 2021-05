Samanta Togni, annuncio ufficiale sul suo futuro in tv dopo una stagione intensa su Rai Due: telespettatori a bocca aperta

Per tutta la stagione è stato uno dei volti più amati e seguiti di Rai Due, ma Samanta Togni ha deciso di dire basta. A settembre, quando il programma ripartirà, non condurrà più ‘I Fatti Vostri‘ al fianco di Giancarlo Magalli come è successo invece negli ultimi mesi con grande soddisfazione.

Prima di innescare qualsiasi polemica però l’ex insegnate di ‘Ballando con le Stelle’ ha voluto spiegare i motivi della sua decisone. Non vuole che qualcuno pensi ad una lite, come era successo in passato con Adriana Volpe perché con Magalli si è trovata benissimo.

Ma ci sono motivazioni superiori secondo lei: “Questa esperienza e il rapporto umano, oltre che professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere. Però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.

In effetti da settembre a oggi, la bella Samanta è stata in video praticamente tutti i giorni compresi sabato e domenica. Comprensibile quindi la sua voglia di staccare e pensare ad altri progetti anche per stare di più con la famiglia. Non è chiaro però chi possa prendere il suo posto anche se le alternative non mancano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Isola dei Famosi, caos totale in Honduras: tutti sotto accusa

Samanta Togni, un primo bilancio a 40 anni: felice accanto al figlio e al suo secondo marito

Ad aprile Samanta Togni ha fatto cifra tonda festeggiando 40 anni e ha deciso di raccontarsi con una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’. Ha spiegato che dopo 14 anni di ‘Ballando con le Stelle’ aveva sentito la necessità di cambiare e provare esperienze nuove. Ha deciso di dire basta un attimo prima di stufarsi e Milly Carlucci l’ha capita benissimo.

Accanto a lei da oltre un anno c’è il secondo marito, il chirurgo plastico Mario Russo, grande amore della sua vita insieme al figlio Edoardo nato quando aveva 21 anni. ma sogna di allargare ancora di più la famiglia: “No, ne abbiamo già quattro in tutto, siamo una famiglia stile Cesaroni. Va bene così”.