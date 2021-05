Pio e Amedeo fanno bis: conferma entusiasmante

Pio e Amedeo verso la conferma della seconda edizione del loro programma che ha raccolto tantissimi spettatori quest’anno

Il programma di Pio e Amedeo, Felicissima Sera, ha convinto una grossa fetta di italiani entusiasti del format in scena su Canale 5. A dimostrazione di ciò ci sono gli ascolti raccolti durante le 4 serate del venerdì dal programma Mediaset. Soltanto la puntata dedicata a “il meglio di…” non ha portato i risultati sperati, ma dai vertici non hanno dubbi: la coppia comica è confermata per una seconda stagione.

Un pubblico molto ampio quello raccolto da Pio e Amedeo che hanno sollevato grandi polemiche nella loro ultima esibizione su Canale 5 con il monologo riguardate il politically correct.

Pio e Amedeo verso la riconferma: il duo comico presto in scena

Innegabile il successo del format portato in scena da Pio e Amedeo, doverosa la riconferma dai vertici Mediaset che non possono fare a meno dei loro ascolti, capaci anche di battere i programmi Rai come succede raramente. Attualmente i due sono nuovamente alle prese con il film Belli Ciao che era stato già registrato in parte, ma che è stato interrotto causa Covid-19. Con la regia di Gennaro Nunziante, non è escluso che Pio e Amedeo possano approdare sul megaschermo già a partire dall’autunno 2021.

Per quanto riguarda invece Emigratis, programma che ha reso celebre il duo, non si hanno ancora notizie ufficiali. È probabile che, per ripartire, si attenderà una totale sparizione del virus che gli permetterà di viaggiare ed avere nuove avventure.