Netflix, oggi l’esordio inaspettato: grande sorpresa per gli utenti

Grande esordio per Netflix, che regala ai propri utenti una grandissima sorpresa. Arriva “Halston” la miniserie sulla vita dell’iconda della moda.

Durante questo giovedì 13 maggio Netflix rilascia una grande sorpresa per tutti gli utenti. Infatti oggi esordirà ‘Halston‘, una mini serie dedicata ad un’icona della moda come Roy Halston stilista statunitense e nome chiacchierato a cavallo degli anni ’70 e ’80. Dopo un grande periodo di gloria, lo stilista subisce una profonda crisi a causa di un’acquisizione, mettendo in discussione tutto se stesso.

Netflix ha deciso di affidare la produzione esecutiva della serie a Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White. Inoltre Daniel Minhan è anche il regista della miniserie. Andiamo quindi a vedere il cast e le polemiche che ha suscitato l’annuncio di ‘Halston’.

Netflix, la sorpresa per gli utenti è ‘Halston’: cast e novità in arrivo

Ewan McGregor vestirà i panni di Roy Halston, con l’attore britannico noto al pubblico per aver interpretato Mark Renton in Trainspotting e di Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Guerre stellari. Il cast della mini-serie si va a completare con Bill Pullman, Rebecca Dayan, David Pittu, Krysta Rodriguez, Kelly Bishop, Gian Franco Rodriguez, Rory Culkin, Sullivan Jones e Vera Farmiga. Gli attori della serie tv sono pronti ad esordire nei loro nuovi ruoli durante questo giovedì.

Prima del lancio della nuova serie, però, non sono mancate le polemiche. Infatti proprio la famiglia di Halston ha etichettato la serie come “inaccurata” e“eccessivamente finzionale”. Inoltre per criticare la serie, la famiglia Halston ha parlato direttamente all’Associated Press. L’accusa è di non essere stati contattati per la stesura della sceneggiatura. Quindi gli Halston hanno ricordato al pubblico come la serie sia molto romanzata e lontana dalla realtà.