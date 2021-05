Arriva la grandissima novità per tutti gli utenti di Netflix. Infatti a breve arriveranno i nuovi episodi di Lupin: si partirà il prossimo 11 giugno.

Finalmente l’attesa sta per finire per tutti gli utenti di Netflix pronti a guardare i nuovissimi episodi di ‘Lupin, dans l’ombre d’Arsène‘. La prima parte della serie tv interpretata da Omar Sy ha riscosso un successo inaspettato ed è pronto a tornare l’11 giugno. L’attore interprete del ladro gentiluomo, tornerà in onda con nuove avventure al cardiopalma.

POTREBBE INTERESSARTI >>> PlayStation 5 e mancanza di scorte, gli aggiornamenti di Sony

La trama della serie, ovviamente, sarà caratterizzata dalla sete di verità, giustizia e vendetta. Inoltre la stessa Netflix ha annunciato l’arrivo dei nuovi episodi con un post sui propri profili social. Bisognerà quindi aspettare poco meno di un mese per vedere le nuove avventure del ladro francese. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo.

Netflix, in arrivo i nuovi episodi di Lupin: tutte le novità

Le nuove avventure di Lupin sono pronte ad appassionare un grandissimo bacino di pubblico, dopo l’inaspettato successo dei primi episodi. In molti si chiedono se questa sarà una seconda parte o una vera e propria seconda stagione. Al momento, però tutto tace sui nuovi episodi, con la sola Netflix che ha pubblicato il video trailer sui nuovi episodi. Ad oggi, però, sono tantissimi gli utenti pronti a chiedere una nuova stagione di Lupin.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite si aggiorna alla versione 16.40: tutte le novità di Epic Games

Una serie che ha raggiunto un bacino di utenza molto ampio e con molte probabilità il colosso di Red Hastings è pronto a produrre nuovi episodi. La sinossi ufficiale di Lupin 2 afferma: “La sete di vendetta di Assane nei confronti di Hubert Pelligrini che ha fatto a pezzi la sua famiglia. Con le spalle al muro, ora deve pensare a un nuovo piano, anche se questo significa mettersi in pericolo“. Inoltre nonostante l’emergenza Covid-19, la produzione è riuscita a completare i nuovi episodi in tempi record, con gli appassionati pronti a gustarsi le nuove avventure del ladro gentiluomo.