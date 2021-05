Meteo, maltempo con piogge e temporali: perturbazione su tutta Italia

Il maltempo continua a tartassare la penisola, con un meteo sempre più incerto per il paese. Una nuova perturbazione è pronta a colpire tutta l’Italia.

Anche questo giovedì sarà caratterizzato da un meteo incerto su tutta la penisola, con il maltempo che rimarrà il vero protagonista su diversi angoli del paese. Infatti avremo ancora piogge e rovesci pronte a cadere fin dal mattino. A causare tutto ciò ci penseranno le correnti umide provenienti dal vicino Atlantico e che vengono sospinte da un ciclone presente tra Gran Bretagna e Francia.

La prima parte della giornata il clima risulterà parzialmente sereno. Il cielo inizierà a cambiare a partire dalle ore pomeridiane e diventerà minaccioso con nubi e diverse precipitazioni. Ancora non dà segni di vita, invece, la primavera con il temuto anticiclone africano che ancora non riesce ad impattare sul paese. Di conseguenza anche l’atmosfera non riuscirà a trovare una stabilità a causa dell’influenza ciclonica.

Meteo, maltempo su diversi angoli dell’Italia: ancora assente l’anticiclone africano

L’instabilità continuerà a caratterizzare la situazione meteo dell’Italia, con il maltempo che torna ad essere il vero protagonista. Infatti le piogge inizieranno ad impattare dal pomeriggio, a causa dell’arrivo di un ciclone atlantico. Le temperature continueranno ad essere stazionarie, se non addirittura in calo. La penisola, quindi, aspetta ancora la primavera, andiamo a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata di sole su gran parte del settore. Infatti al mattino, specialmente sulle regioni di NordOvest, avremo cielo sereni o poco nuvolosi. Situazione differente a Nordest dove le prime lievi piogge colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre le piogge sulle Alpi e Prealpi, al pomeriggio si estenderanno in Val Padana. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime dai 17 ai 22 gradi.

Situazione molto variabile sulle regioni del Centro Italia. Infatti sul settore centrale avremo lievi piogge al mattino specialmente sulle coste tirreniche e adriatiche. Migliora invece la situazione nel cuore del paese, dove avremo una giornata segnata da sole e velature di passaggio. I valori termici risulteranno anche qui stabili, con massime che andranno dai 17 ai 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora tanta instabilità sulla costa tirrenica, con piogge che potrebbero bagnare il settore già dal mattino. Inoltre durante le prime ore della giornata, alcune precipitazioni potrebbero colpire Molise, Puglia e Lucania. Tanto sole invece sulla Sicilia e sulle coste ioniche. Le temperature qui risulteranno in rialzo, con valori massimi che andranno dai 19 ai 24 gradi.