Isola dei Famosi, caos totale in Honduras: tutti sotto accusa

Sulla Isola dei Famosi regna il caos totale con i rapporti ormai deteriorati tra tutti i naufraghi presenti in Honduras: ecco cosa sta succedendo

Il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, che va in onda come sempre su Canale 5, ha mostrato un clima in Honduras di caos totale. I rapporti tra i singoli naufraghi ormai sembrano deteriorati, anche perché non ci sono più i gruppi di ‘arrivisti’ e ‘primatisti’ e questo ha causato i malumori di alcuni.

Isola dei Famosi, confronto tra tutti i naufraghi

Uno dei naufraghi a mostrare una certa insofferenza è stato Andrea Cerioli che si ritrova a convivere con tutti gli altri tutto d’un tratto. L’ex tronista ha aperto un confronto con alcuni naufraghi ed il motivo scatenante è stato una cena a base di granchi di Awed, Matteo Diamante e Roberto Ciufoli che avrebbero fatto rumore mentre il Cerioli dormiva abbastanza vicino a loro. E’ stato deciso di venirsi incontro con gli orari della cena e sul posto in cui si dorme. Andrea Cerioli ha anche chiesto di creare un doppio fuoco, uno per dormirci vicino ed uno per cuocere il cibo, ma questa proposta non è andata a genio a Roberto Ciufoli che ha detto che il gruppo è uno e non esiste chi deve adeguarsi.

Nel confronto anche Rosaria ha preso parte, ammettendo che Cerioli non abbia spirito di adattamento. Miryea Stabile, invece, ha sottolineato che alcuni naufraghi dovrebbero anche cacciarlo il cibo, oltre che mangiare. Successivamente ha fatto il nome di Angela Melillo, accusandola ancora una volta. A finire sotto accusa anche Isolde, tacciata di non fare nulla per il gruppo, limitandosi a prendere solo la legna. La puntata di domani, venerdì 14 maggio, si prospetta dunque alquanto incandescente.