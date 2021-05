Harry, vissuto un tremendo incubo: “Ero in uno zoo”

Il duca di Sussex, Harry, ha rivelato di aver vissuto un incubo quando faceva parte della Royal Family: le parole

Il duca di Sussex, Harry, si è raccontato ai microfoni di Dax Shepard per Armchair Expert. Nuove frecciate alla Royal Family da parte del secondogenito del principe Carlo. “La mia vita era come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo. Da bambino, quando stavo male, fingevo di star bene anche se volevo lasciare la vita reale per quello che era successo a mamma”.

Il principe ha anche analizzato lucidamente il motivo delle sue emozioni ed ha risposto agli haters del web: “L’odio è per chi vive un dolore irrisolto. Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”.

Harry tra il passato ed il presente

Harry si è detto felice di vivere e lavorare negli Stati Uniti perché può sentirsi diverso e “camminare un po’ più libero”. Sul passato, ha invece detto: “Sono nato privilegiato. La vita mi ha dato un posto in prima fila. La mia istruzione non era scolastica perché la mia scuola era incontrare ogni giorno persone di tutto il Commonwealth”.

Ora il duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle vivono in una lussuosa residenza a Montecito, in California, la quale apparteneva precedentemente a Mel Gibson. Essa si compone di 9 camere da letto, 16 bagni ed è costata 14.650.000 di dollari.