Gianni Morandi nelle scorse ore, ai suoi 1,2 milioni di followers ha mostrato il regalo che gli ha fatto il suo amico Al Bano.

Gianni Morandi finalmente è tornato a sorridere. Il sorriso non l’aveva mai perso a dire il vero nemmeno quando, a causa delle ustioni riportate su gambe e mani, in particolar modo alla destra, era ricoverato in ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> X Factor, ex inviato delle Iene alla conduzione? Colpo di scena

Adesso l’icona della musica italiana si è quasi ripresa del tutto da quell’incidente domestico che aveva fatto spaventare i suoi tantissimi fan sparsi in tutto il mondo tra cui il suo amico Al Bano, il quale ha deciso di fargli un regalo speciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Caterina Balivo, clamorosa indiscrezione: sbarca in prima serata

Gianni Morandi, regalo speciale dall’amico Al Bano: che emozione – FOTO

Al Bano, cantante di Cellino San Marco, che nella sua tenuta produce vini e olio extravergine d’oliva di primissima qualità, quando Gianni Morandi fu vittima di quell’incidente ricordò all’amico che un incidente del genere può capitare anche al miglior contadino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Amici 20, clamorosa rottura per l’amata coppia: è finita? – VIDEO

Oggi invece, il cantante che il prossimo 20 maggio compirà 78 anni, ha fatto un regalo speciale al suo amico Gianni. Vino e olio extravergine d’oliva per provare ad essere vicino all’eterno ragazzo di Monghidoro.