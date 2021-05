Giancarlo Magalli, nuova esperienza in TV: colpo di scena!

Nuova avventura per Giancarlo Magalli, storico conduttore Rai cui sarà affidata la conduzione di un altro programma

Un personaggio molto discusso quanto amato, Giancarlo Magalli è pronto a condurre un quiz show su Rai 2. Stando alle indiscrezioni lanciate da TvBlog, presterà la sua conduzione ed il suo faccione anche al pomeriggio Rai con un nuovo impegno. Il quiz show in questione sarebbe prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani ed avrebbe scelto proprio il conduttore romano al timone della novità di Rai 2.

LEGGI ANCHE > > > Ellen DeGeneres Show, decisione improvvisa: c’è l’annuncio ufficiale



NON PERDERTI > > > Amici 20, clamorosa indiscrezione: partecipazione in dubbio



Il nuovo impiego sbaraglierebbe le voci insistenti su un suo addio alla TV. Lo stesso Magalli, in un’intervista a Da noi… a ruota libera ha lasciato intendere che, al momento, non è nella sua mente voler lasciare il ruolo di conduttore, nonostante i 73 anni.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, Alfonso Signorini pesca all’Isola dei Famosi: cast pazzesco

Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri a rischio?

Altre voci molto insistenti sono in merito ad una separazione dal programma del mattino Rai, I Fatti Vostri. In produzione dal 1990, il talk show ha visto molti conduttori: Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti e lo stesso Magalli. Quest’ultimo è un po’ il padrone di casa: la prima edizione era in co-conduzione con il compianto Frizzi, nel ’93 ha ripreso il timone da solo fino al 96′. Soltanto nel 2001 ha ripreso tra le mani il programma, ma insieme a Michele La Ginestra, Roberta Capua e Massimo Giletti, salvo abbandonare l’anno successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Arisa, questa volta è finita davvero? La notizia sorprende tutti

Dal 2009 fino ad oggi, Giancarlo Magalli è il conduttore unico del programma cui hanno girano attorno – negli anni – diversi co-conduttori: Adriana Volpe – con la quale è in cattivi rapporti – Marcello Cirillo, Laura Forgia, Giò di Tonno, Roberta Morise, Graziano Galatone e da ultimi Samanta Togni e Salvo Sottile.