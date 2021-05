Fabio Fazio, decisione definitiva della Rai: fan entusiasti

Una bella notizia per Fabio Fazio e la Rai che si stringono la mano anche per la prossima stagione di programmazione

Fabio Fazio e Rai si stringono la mano in segno d’intesa per una nuova stagione alla conduzione di Che tempo che fa. Come di consueto, anche il talk show della domenica sera prenderà una pausa estiva dal palinsesto della TV di Stato ed a fine anno è tempo di tirare le somme.

Il conduttore ligure era in scadenza di contratto quest’anno, ma una nuova firma sembra essere alle porte. Tuttavia, come da regolamento della TV pubblica, Fazio dovrebbe cedere le quote della società Officina – di cui è detentore al 50% – pertanto la trattativa è ancora in corso e non ancora del tutto chiusa.

Fabio Fazio e la carriera alla Rai

Fabio Fazio ha iniziato la sua carriera da conduttore proprio con la Rai, su Rai 3 con la scrittura e la conduzione del programma – oggi cult di Rai 2 – Quelli che il calcio. Negli anni, il conduttore ultra cinquantenne si è fatto spazio tra i potenti ed ha condotto anche Sanremo nel 1999, 2000, 2013 e 2014 di cui è stato anche direttore artistico negli ultimi due anni consecutivi.

Dal 2003 Fabio Fazio è il solo conduttore di Che tempo che fa, nei primi due anni con Ilary Blasi, da 15 anni invece, in compagnia fissa di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il programma si è spostato più volte: da Rai 1 a Rai 2, fino ad approdare definitivamente su Rai 3.