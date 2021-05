Caterina Balivo, clamorosa indiscrezione: sbarca in prima serata

Una nuova esperienza per Caterina Balivo dopo essere stata giudice a Il Cantante Mascherato su Rai 1 con Milly Carlucci

Quest’inverno Caterina Balivo è sparita dalla TV italiana dopo aver terminato la sua esperienza da giudice de Il Cantante Mascherato. L’ex conduttrice di Detto Fatto – attualmente affidato alle mani di Bianca Guaccero – è pronta per mettersi in gioco ed affrontare nuove avventure.

La Rai attualmente sta smuovendo un po’ le acque in vista della pausa estiva e del palinsesto 2021-2022 da ufficializzare. Tra le ufficialità è attesa anche quella della conduzione di Caterina Balivo in un nuovo programma, potrebbe infatti approdare in prima serata sulle reti Rai con un quiz o un talk show.

Non solo Caterina Balivo: le novità del palinsesto Rai

A partire da Marco Liorni con Italia Sì la novità sembrerebbe riguardare non la sua confermata conduzione, ma la durata del programma: da 120 minuti, potrebbero ridursi a 60′ per dare spazio successivamente ad A Sua Immagine, format cattolico in produzione dal 1999 affidato a Lorena Bianchetti. Al termine di quest’ultimo, la linea sarà di Linea Blu e Linea Bianca. Dalle 17:45 fino all’inizio dell’inamovibile L’Eredità, non è ancora chiaro cosa verrà programmato: tutto fa pensare che a riempire quel buco sarà un nuovo talk.

Una novità importante riguarda anche Rai 2 ed il programma cult Quelli che il calcio che, con ogni probabilità, slitterà in prima serata. Sarà la prima volta che il programma attualmente condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran viene spostato dall’ora di pranzo della domenica al lunedì in prima serata.