Calciomercato Milan, che rinforzo a centrocampo: arriva dalla Serie A

Calciomercato Milan, già pronto il primo rinforzo a centrocampo. Sta stupendo tutti in Serie A e potrebbe fare comodo ai rossoneri

Il Milan è ad un passo dal ritorno in Champions League. La roboante vittoria per 7 reti a 0 di ieri a Torino non ha fatto altro che confermare l’ottimo periodo che stanno vivendo gli uomini di Pioli. 10 gol fatti e 0 subiti nelle ultime due uscite: un bottino da confermare anche nelle restanti due partite di campionato.

Molto della prossima sessione di calciomercato dipenderà dal piazzamento finale in Serie A, ma è chiaro che la dirigenza milanista debba già pensare a possibili mosse per rinforzare la rosa il prossimo anno. Tra i riscatti dei prestiti e la ricerca di un vice-Ibrahimovic, è spuntato un nome che potrebbe rinforzare il centrocampo: Tommaso Pobega.

Calciomercato Milan, Tommaso Pobega potrebbe rimanere il prossimo anno

Una grande annata quella che sta vivendo Tommaso Pobega a La Spezia, condita dalla doppietta di ieri sera. Potrebbe essere lui il primo rinforzo del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Il giovane giocatore italiano è infatti di proprietà del club rossonero, e a fine anno tornerà sicuramente a Milanello. Restano ora da capire le volontà della dirigenza e del tecnico Stefano Pioli.

Le vie da percorrere sono essenzialmente tre: tenerlo e dargli fiducia, mandarlo nuovamente in prestito o venderlo in via definitiva. Il suo valore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, e club come l’Udinese e la Fiorentina hanno già bussato la porta del club di via Aldo Rossi. Il ritiro pre-campionato potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il futuro di Tommaso Pobega.