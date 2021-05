Calciomercato Juventus, conferme sul nuovo allenatore: tifosi sognano

Spuntano novità sul calciomercato della Juventus, con i bianconeri che avrebbero già scelto il nuovo allenatore: spunta una conferma sui social.

La vittoria convincente al Mapei Stadium permette alla Juventus di continuare ad inseguire un posto in Champions League, importantissima per il calciomercato estivo. I bianconeri sono alla caccia di un nuovo allenatore che abbia esperienza europea, per tornare a vincere nel Vecchio Continente. Dalla Spagna spunta una clamorosa conferma, con Zinedine Zidane pronto a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora anche in caso di Europa League.

Quel che è certo è che sarà addio con Andrea Pirlo al termine della stagione, con il giovane tecnico che si è mostrato ancora troppo inesperto per sedersi sulla panchina di una big come la Juventus. Sono tantissimi gli errori commessi dal tecnico, che adesso dovrà sperare in passi falsi delle concorrenti per centrare la qualificazione alla massima competizione europea. Andiamo quindi a vedere le conferme spagnole sull’ingaggio di Zidane.

Calciomercato Juventus, il nuovo allenatore potrebbe essere Zidane: c’è la conferma

Il matrimonio che tutti sognano è quello di un ritorno di Zinedine Zidane in bianconero, stavolta però per guidare la Juventus come allenatore. Un matrimonio che riconcilierebbe la piazza con la dirigenza, dopo un anno a dir poco turbolento che rischia di concludersi senza un piazzamento in Champions League. L’obiettivo è quello di tornare a vincere il prima possibile nonostante il ricambio generazionale.

A confermare la notizia ci ha pensato il giornalista Rai, Paolo Paganini. Infatti sul proprio profilo Twitter, il giornalista del servizio pubblico ha scritto: “Dalla Spagna un collega/amico che segue da sempre le vicende del Real Madrid e di cui mi fido, mi informa che stanno salendo le quotazioni di Zidane alla Juventus anche in caso di Europa League“. Non resta quindi che aspettare la fine del campionato, per capire come evolverà il futuro dei bianconeri.