Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta: è il momento decisivo

Le anticipazioni di oggi, giovedì 13 maggio, di Uomini e Donne svelano una scelta di uno dei tronisti di quest’edizione del dating show

Nella puntata di OGGI di #UominieDonne Massimiliano farà la sua SCELTA! Appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5 💞 pic.twitter.com/tkJTttPzp8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 13, 2021

Le anticipazioni di oggi, giovedì 13 maggio, di Uomini e Donne fanno sapere che sarà messa in onda la scelta di Massimiliano Mollicone. Come già anticipato, il giovane tronista sceglierà Vanessa Spoto e non Eugenia Rigotti, complice la voglia di ampliare la sintonia già trovata con la prima corteggiatrice.

Proprio per l’occasione, Massimiliano sfoggerà un elegantissimo abito che sarà subito notato dall’opinionista Gianni Sperti. Una scelta fuori dall’ordinario quella del tronista che, in genere, non predilige questo genere di outfit.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano e quella di Giacomo

L’emozione inizia a farsi sentire ✨ DOMANI Massimiliano farà la sua scelta! Tutti sintonizzati alle 14.45 su Canale 5 , non mancate! #UominieDonne pic.twitter.com/0rU4lJ7VKI — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 12, 2021

Questo pomeriggio, dalle 14:45 Massimiliano Mollicone pronuncerà la sua scelta. Tuttavia, il programma è in dirittura d’arrivo per la pausa estiva: il 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata. Dopo Samantha e Massimiliano, l’ultima scelta spetta a Giacomo, nonostante non sia ancora stata registrata, è molto probabile che accadrà in questi giorni.

Uomini e Donne lascerà spazio ad un altro programma Mediaset – che andrà in onda di sera – Temptation Island. L’Is Morus Relais sta aspettando le coppie ed i tentatori per un’estate a suon di nuove emozioni e chissà che non approderà qualche corteggiatore del programma.