Sabato 15 maggio andrà in onda la finalissima di Amici 20 e già iniziano a circolare indiscrezioni riguardanti la prossima stagione.

Ogni anno il talent show condotto da Maria De Filippi si conferma come il più seguito. I numeri parlano chiaro e Amici è il programma più amato dagli italiani. Sabato ci sarà l’atto finale di quest’ultima edizione che rispetto a quelle passate sta vedendo formarsi un numero imponente di cantanti e ballerini già pronti a effettuare il grande salto tra i big.

Infatti, ancora prima di sapere i cinque nomi dei finalisti, le major si sono fatte avanti arruolando i talenti più promettenti all’interno della propria scuderia. Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy e Tancredi con Warner Music Italy. Di loro quattro, ad arrivare all’ultimo step di Amici sono Aka7even, della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Tancredi, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, e Sangiovanni e Deddy, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 20, clamorosa indiscrezione: partecipazione in dubbio

La finalissima è alle porte ma i fan del programma sono già proiettati verso la futura stagione. Dopo il successo di quest’anno, i tantissimi telespettatori si chiedono se verranno riconfermati i professori in essere, in modo particolare l’insegnante di ballo Lorella Cuccarini.

La stessa cantante ha risposto a tale domande sui social. “Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”. Parole d’addio o verrà confermata? Per avere una risposta certa bisognerà attendere un po’.