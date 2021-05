WhatsApp, il nuovo trucco fa sognare gli utenti: è davvero possibile

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per far sognare gli utenti. Andiamo quindi a vedere come risultare offline mentre si chatta, una svolta per gli utenti.

Non terminano mai i trucchi su WhatsApp, con un nuovo escamotage che permette agli utenti di chattare risultando offline. L’inedito trucco è una vera e propria svolta per tutta l’utenza che si annoia facilmente, pronta ad abbandonare una conversazione di punto in bianco. Così sui forum dell’applicazione, gli smanettoni hanno scoperto due modi per scrivere senza apprire online, andiamo a scoprire quali sono.

CAMBIARE NUMERO – La prima soluzione è a dir poco radicale. Infatti utilizzando l’applicazione textPlus , disponibile sia per iOS che per Android , possiamo avere un nuovo numero di cellulare con la sola iscrizione. Con questo numero possiamo quindi accedere a WhatsApp in modo anonimo , ma mantenendo tutti i contatti in rubrica . Ovviamente però dobbiamo tenere conto che i nostri amici non ci riconosceranno con il nuovo numero.

OFFLINE – Il secondo metodo è ancora più veloce e servirà l'applicazione GBWhatsApp. Infatti entrando nelle impostazioni dell'app possiamo selezionare 'Offiline' e il nostro WhatsApp si muoverà di conseguenza. Bisogna fare molta attenzione però, visto che WhatsApp tende a disattivare i profili inattivi per molto tempo.

WhatsApp, non solo il trucco dell’invisibilità: arrivano i nuovi termini di servizio

Sabato è il giorno decisivo per WhatsApp, con l’attivazione dei nuovi termini di servizio pronti a rivoluzionare l’applicazione. Infatti chiunque non accetterà il nuovo Tos non potrà effettuare o ricevere chiamate e videochiamate. Ma non solo, l’applicazione diventerà limitata con diverse funzioni pronte a diventare inutilizzabili. Per questo motivo gli utenti saranno costretti a cliccare ‘Accetta‘, una decisione che ha creato non pochi problemi dal punto di vista della privacy.

Inoltre con i nuovi termini di servizio gli utenti di WhatsApp vedranno i loro dati condivisi con i profili Facebook e Messanger. Infatti l’obiettivo è creare più fidelizzazione tra utenti classici ed aziende, migliorando quindi la sezione shopping dell’applicazione. Il nuovo aggiornamento era previsto per il 15 febbraio, ma a causa delle proteste degli utenti è slittato a metà maggio. Se dovesse rivelarsi un flop, i nuovi termini di servizio potrebbero rivelarsi un flop, con molti utenti pronti a traslocare su Telegram e Signal.