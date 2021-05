Uomini e Donne, Gemma disperata e protagonista della sfilata

Nuove puntate registrate di Uomini e Donne, protagonista ancora una volta Gemma Galgani: la dama torinese sarà disperata

Domenica 9 maggio sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne che saranno trasmesse entro il 28 maggio, giorno ultimo della trasmissione prima della pausa estiva. Sono ancora tanti gli enigmi da risolvere all’interno del dating show, ma le anticipazioni de Il Vicolo delle News parlano ancora una volta di Gemma Galgani.

Purtroppo la dama torinese si trova ancora una volta di fronte ad un amore non corrisposto: mentre ammette di provare qualcosa per Aldo, lui sceglie di uscire con Isabella. Quest’ultima, tuttavia, si è tirata indietro ed il cavaliere è tornato sui suoi passi, uscendo con Gemma e guardando insieme la puntata di sabato di Amici di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, cosa succederà con Aldo? Tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

Nonostante la bella serata passata insieme, Aldo continua a ribadire di vedere Gemma soltanto come un’amica e che tra i due non può esserci altro. Durante la registrazione di lunedì 10 maggio, Maria De Filippi fa esibire tutte le dame in una sfilata dal tema sogno di una notte di mezza estate: sarà proprio la dama torinese ad esibirsi per prima. Bufera sul fatto che, mentre Gemma ballava, ha mostrato la sua coulotte rosa che ha scatenato l’ilarità di molti. Sarà proprio questo particolare a far vincere la gara alla Galgani.

Aldo, al termine dell’esibizione, afferma di aver deciso di voler concludere la conoscenza: Gemma Galgani ancora una volta si trova a dover ricominciare da capo.