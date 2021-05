Royal Family, William e Kate contro Harry e Meghan: nuovo ‘duello’ tra i quattro in queste ore a Buckingham Palace.

All’interno della Royal Family esistono due coppie completamente opposte, nell’atteggiamento, nei modi e nello stile di vita. Harry e Meghan contro William e Kate, l’anticonformismo contro lo spirito conservatore, la voglia di cambiare vita rispetto all’osservanza delle regole di Buckingham Palace. I due figli di Carlo e Diana hanno abbracciato un destino opposto e si sono messi al fianco due donne profondamente diverse. La duchessa di Cambridge e quella del Sussex sanno attirare l’attenzione dei media, ma in modi differenti. Ora però un progetto li vede confrontarsi in modo diretto, all’interno dei social media. Si perchè Kate e il principe William hanno creato il loro canale YouTube che “combatterà” Meghan Markle e il principe Harry in un “duello di followers”, secondo quanto riportato da una fonte reale.

I duchi di Cambridge hanno lanciato il proprio progetto la scorsa settimana, raccogliendo quasi 500mila abbonati e oltre 3,2 milioni di visualizzazioni sul loro primo video (una clip di appena 25 secondi).

Royal Family, William e Kate “sfidano” Harry e Meghan sui social: hanno aperto un canale Youtube

L’esperta reale Daniela Elser, all’interno del sito News.com.au, ha parlato di come le due coppie stiano combattendo un “duello di viralità social”.

“L’anno scorso, Harry e Meghan hanno firmato non uno ma due mega accordi con i giganti dello streaming Netflix e Spotify per creare serie TV, documentari e podcast. Sono stati dei precursori della rete e adesso dovranno vedersela con degli ‘avversari’ in famiglia. La battaglia è ora in corso per vedere chi diventerà più virale, e in certo senso anche più famoso tra le nuove generazioni“.

L’accordo pluriennale firmato dal secondogenito di Lady D e consorte con Netflix, frutterà alla coppia una cifra di circa 150 milioni di dollari. Questi si aggiungono ai circa 25 che verranno corrisposti da Spotify. Insomma un bottino piuttosto importante per “mantenersi” negli Stati Uniti senza l’aiuto di Londra.

Questa competizione per i clic non è il primo duello che i Cambridges e i Sussex si trovano a combattere, ma di sicuro è quello più “appariscente”.

Ora mentre William e Kate sbarcano su Youtbue, Meghan e Harry approdano su Apple TV +, con una serie di documentari sui problemi di salute mentale.