Raoul Bova, protagonista della serie TV Buongiorno Mamma!, nonostante il successo della serata di ieri è calata negli ascolti.

Buongiorno Mamma, fiction prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, che oltre a Raoul Bova vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele, ieri sera nonostante il trionfo ha visto un calo di ascolti.

Raoul Bova, protagonista della serie, è uscito trionfante a metà ieri. Infatti, tenendo conti gli ascolti registrati nella scorsa serata, Buongiorno Mamma è stata la più vista dai telespettatori, ma rispetto alle scorse puntate c’è stato un calo di share.

Raoul Bova, scivolone improvviso per l’attore: fan impietriti

Buongiorno Mamma, nella serata di ieri martedì 11 maggio 2021, ha tenuto incollato allo schermo 3.255.000 spettatori. La fiction con Raoul Bova protagonista, trasmessa su Canale 5, ha vinto contro il diretto competitor ma è calata. Infatti la scorsa settimana aveva ottenuto 3.474.000 telespettatori e il 16,45% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei 1.735.000 spettatori, 6,9%. Italia 1 Le Iene 1.582.000 spettatori, 9,3%. Rai3 CartaBianca 931.000 spettatori, 4,3%. Rete4 Fuori dal Coro 997.000 spettatori, 5.6%. La7 diMartedì 1.115.000 spettatori, 5,2%. Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 398.000 spettatori, 1,7%. Su Nove Redemption – Identità Nascoste 504.000 spettatori, 2,2%.