Paolo Brosio, inaspettata confessione: “Purtroppo è finita” – FOTO

A distanza di settimane si ritorna a parlare di Paolo Brosio e della sua giovanissima fidanzata Marialaura De Vita: la loro confessione stupisce tutti

Hanno fatto tanto discutere negli ultimi mesi anche nei salotti televisivi della conduttrice napoletana Barbara D’Urso. Ma a distanza di un po’ di tempo è arrivata l’inaspettata decisione: Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati.

E’ stata proprio questa ultima a dare l’annuncio sul suo account di Instagram dove ha spiegato quanto accaduto. Una decisione presa di comune accordo che ha però spiazzato tanti followers. Difatti la De Vitis e Brosio sono sempre apparsi, sotto gli occhi di tanti, uniti e capaci di schivare le accuse di quanti non hanno invece creduto nella loro relazione.

La 22enne ha tenuto a precisare che tra lei ed il suo ex fidanzato resterà sempre un buon rapporto fatto di stima reciproca: “Quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”.

E’ finita tra Paolo Brosio e Marialaura: le parole della modella

E’ stata la giovane 22enne, Marialaura De Vitis ad annunciare la fine della sua storia con il giornalista Paolo Brosio. Nonostante tra i due sia svanito l’amore, resterà comunque tanto bene: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita“.

Queste le parole di Marialaura condivise anche da Paolo sul suo account. “Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno“, ha aggiunto la modella.

Entrambi non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli né spiegare i reali motivi che li hanno portati a prendere tale decisione, ma Marialaura ha fatto sapere che per lei Paolo resterà una delle persone più importanti della sua vita: “Sono certe che anche lui pensa la stessa cosa”.