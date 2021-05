Monete rare, questa da 2 euro ne vale 80.000: come riconoscerla

Monete rare, ce ne sono alcune che valgono cifre da capogiro. Se trovate questa da 2 euro, avete tra le mani un tesoro!

Il mondo del collezionismo non riserva più sorprese. Sono migliaia gli appassionati sparsi in tutto il globo, disposti a spendere cifre da capogiro pur di metter mano ad alcuni pezzi che – per un motivo o per un altro – sono introvabili e valgono tantissimo. Impossibile non menzionare le monete rare, che sono sempre di più e stanno raggiungendo picchi inimmaginabili.

Ce ne sono alcune che arrivano ad avere un valore a quattro o cinque zeri. Se avete una collezione in casa o semplicemente qualche moneta nel portafoglio, controllate subito. Potreste avere tra le mani un vero e proprio tesoro senza esservene mai accorti!

Monete rare, come riconoscere quella che vale 80.000 euro

80.000 euro per una moneta da 2 euro: non è uno scherzo! Ci sono collezionisti disposti realmente a spendere cifre così alte pur di portarsi a casa un cimelio storico. Questa di cui vi stiamo parlando si trova momentaneamente in vendita su Ebay, e ha ben due errori di conio che la rendono così unica e speciale. Come si può evincere dalla foto, la scritta sulla zigrinatura laterale sfora la superficie e il disegno dell’Europa si sovrappone alle stelle.

Alla fine si decise comunque di mettere in commercio la suddetta moneta, facendola schizzare alle stelle come valore. Se siete interessati all’acquisto, potete direttamente contattare il rivenditore e portarvela a casa. Se siete fortunati, invece, potreste averne una uguale in casa vostra e guadagnare un sacco di soldi.