Gianni Morandi, novità importante: le ultime sulla mano – FOTO

L’incidente alla mano rimediato da Gianni Morandi è diventata una questione seguita da tutti i suoi fan: ecco tutte le ultimissime

Gianni Morandi sta, man mano, guarendo dall’infortunio rimediato qualche mese fa alle sue iconiche mani. Infatti, il cantautore bolognese è stato vittima di un ritorno di fiamma che gli ha danneggiato gli arti ed in particolare la mano destra.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da lui stesso che, dal suo profilo Instagram fa sapere: “Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra…”.

Gianni Morandi, come procede la riabilitazione del cantautore

Gianni Morandi è stato momentaneamente privato di ciò che ha reso possibile la sua carriera: le sue mani. Una scrittura d’altri tempi, che ha fatto il giro di generazioni e che non invecchia mai: il cantautore bolognese è diventato un’icona social oltre che della musica italiana. Le mani di Gianni Morandi sono note al pubblico italiano non solo per la loro prodezza, né per l’infortunio rimediato, ma per la loro grandezza.

Proprio tramite i suoi profili Instagram e Facebook, Gianni Morandi mostra la sua determinazione nel non perdersi mai d’animo. A 76 anni, il simbolo della musica italiana è ancora molto giovanile e lo si evince soprattutto dagli scatti che pubblica.