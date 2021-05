La prossima edizione del GF Vip inizia a far parlare di sé. Le ultime indiscrezioni sull’ipotetico cast.

L’ultima edizione del GF Vip è stata la più seguita. Molti sono stati i protagonisti amati dal pubblico così come sono state diverse le love story nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Un cast pazzesco che è riuscito a intrattenere il pubblico; capace di divertire ed emozionare. Così, dopo il successone della quinta edizione del GF Vip il pubblico inizia ad essere curioso su chi potrebbero essere i futuri concorrenti.

Le ultime indiscrezioni portano a tre ex naufraghe. Eliminate dall’Isola dei Famosi, le tre concorrenti provano a lanciarsi in una nuova avventura che sembra portare alla corte di Alfonso Signorini. Scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 6, Alfonso Signorini pesca all’Isola dei Famosi: cast pazzesco

Dopo l’estate, a settembre, Alfonso Signorini tornerà a lavorare a pieno per quella che sarà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Mancano ancora diversi mesi, però già alla porta del direttore di Chi hanno bussato tre ex naufraghe dell’Isola dei Famosi: Daniela Martani, Vera Gemma e Drusilla Gucci.

A Isola Party, Daniela Martani ha confessato che le farebbe piacere partecipare al Grande Fratello e preparare dei succulenti piatti vegani per tutti. “Mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?. Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento”.

Drusilla Gucci, così come Daniela Martani, ha parlato con lo stesso portale televisivo. “Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata. Grande Fratello Vip? Credo che possa essere un’occasione per far conoscere al pubblico altri aspetti della mia personalità”.