Fortnite, i leak della 16.40 svelano tantissime novità in arrivo

Solamente ieri Fortnite si è aggiornato alla versione 16.40, ma è già tempo di parlare di leak e novità in arrivo

Nella giornata di ieri, i server offline di Fortnite hanno lasciato presagire un aggiornamento alla nuova versione. La 16.40 è finalmente realtà e ha portato con sé alcune nuove armi, modifiche ai veicoli e nuove skin esclusive. Le novità non sono certamente finite qui, anzi. In attesa che la season 7 diventi realtà, sale l’attesa per capire cos’ha in mente Epic Games per chiudere al meglio la stagione corrente.

A sole poche ore dal rilascio dei file di gioco aggiornati, i dataminers hanno già scovato tantissime delle aggiunte che verranno rilasciate per tutti i videogiocatori già a partire dalle prossime settimane. Si parla di una skin esclusiva, di un set a tema NBA e molto altro. Andiamo a vedere cosa è già emerso e cosa dobbiamo aspettarci.

Fortnite, tutti i dettagli degli ultimi leak

Con la versione 16.40 di Fortnite rilasciata da poche ore, è già tempo di parlare dei leak e delle novità scovate dai dataminers. Partiamo dalla versione femminile di Oro, lo scheletro dorato. Quest’ultima dovrebbe essere presto disponibile nello shop in-app, ancora non è chiaro per quanti V-Bucks. Per i fan dell’NBA, si continua a vociferare di un torneo con host LeBron James e Zion Williamson. Nell’attesa, arriverà a breve un set a tema con costumi (come già successo con l’NFL).

Confermato il set di Catwoman, come già preannunciato nella giornata di ieri con l’aggiornamento alla versione 16.40. Infine lo Street Shadows Challenge Pack, un bundle che sarà gratuito per tutti coloro che giocano tramite il client Epic Games Store.