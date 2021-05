FIFA 21 e i problemi al server: c’è il comunicato di EA Sports

Da questa mattina, i server di FIFA 21 stanno dando grossi problemi. È arrivato poco fa il comunicato di EA Sports

Un disservizio riscontrato in ogni angolo del mondo. Da questa mattina, i server di FIFA 21 sono completamente offline o comunque poco stabili, portando a lag nelle partite e azioni non salvate. I videogiocatori si sono subito riversati su Twitter e su Reddit per capire se si trattasse di un problema singolo o diffuso a tutti.

A quanto pare, per moltissimi lo status era “offline”. Una brutta sorpresa per tutti coloro che volevano passare qualche ora di spensieratezza davanti alla console, in particolare sfruttando le modalità online del titolo calcistico. Sono arrivate pochi minuti fa le scuse e la spiegazione di quanto accaduto da parte di EA Sports.

FIFA 21 e i server offline: “Opere di manutenzione”

Con un comunicato reso noto tramite i suoi canali social, EA Sports ha voluto spiegare i motivi che hanno portato ai gravi disservizi di questa mattina su FIFA 21. I server erano completamente offline, rendendo impossibile ai giocatori disputare partite nelle varie modalità online presenti. “Come comunicato nella giornata di mercoledì 12 maggio, a partire dalle 8 ora italiana verranno eseguite alcune operazioni di manutenzione ai server” spiega la software house canadese: “Si protrarranno per 3 ore, fino alle 11 italiane. Durante questo periodo potrebbe essere impossibile il collegamento a FUT e Volta“.

A quanto pare, comunque, il problema è già stato risolto. Gli utenti sono tornati a popolare i vari thread su Twitter e Reddit per annunciare che i server funzionano nuovamente ed è possibile dare il via a nuove partite.