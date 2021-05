Elisabetta Gregoraci, ora è ufficiale: un nuovo progetto – FOTO

E’ stato ufficializzato il prossimo impegno di Elisabetta Gregoraci su Mediaset. La bellissima conduttrice arriva di nuovo sul piccolo schermo

Mediaset e Radio Norba hanno siglato il nuovo patto che vedrà per almeno altri tre anni andare in onda su Italia Uno il programma “Battiti Live”. Ma la novità pazzesca riguarda Elisabetta Gregoraci.

Difatti, Mediaset e Radio Norba hanno deciso di confermare al timone del format musicale la bellissima conduttrice televisiva assieme ad Alan Palmieri. Come è accaduto nel 2020 a causa della pandemia, il programma però non sarà itinerante ma si svolgerà in un unico posto.

Dunque, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip dove ha avuto una piccola parentesi amorosa con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci è pronta a ripartire alla grande.

Tutto quello che c’è da sapere sull’evento musicale che vede impegnata la Gregoraci

Anche per quest’anno “Battiti Live” non sarà itinerante a causa della pandemia da Coronavirus. L’evento musicale in onda su Italia Uno dalla prossima estate, si svolgerà nella bellissima Otranto, in Puglia.

“La fiducia che Mediaset e la direzione di Italia 1 ripongono in noi non è più una scommessa ma è la certezza della bontà di un progetto fatto con il cuore e con la testa. Un prodotto che, con la collaborazione senza distinzione di bandiera di tutte le professionalità impiegate, è cresciuto fino ad imporsi tra i programmi più apprezzati e attesi della tv”, ha dichiarato Marco Montrone, presidente di Radio Norba.

L’appuntamento su Italia Uno è dunque previsto per il prossimo mese di luglio con cinque puntate, mentre già dal 25 giugno sarà possibile seguire l’evento musicale in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba.