Dayane Mello si confessa: il suo dramma lascia tutti senza fiato

Dayane Mello confessa il suo dramma e lascia tutti senza parole. Nella vita dell’ex gieffina ci sarebbe però un nuovo amore: è la volta giusta?

Dopo Mario Balotelli riprende a battere il cuore di Dayane Mello. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip 2021 proprio di recente aveva rilasciato delle dichiarazioni sul suo rapporto speciale con il calciatore dopo una lunga storia vissuta tra alti e bassi.

Ma dopo queste ultime, la modella brasiliana ha deciso di portare alla luce una nuova relazione. Dayane ha conosciuto Andrea, un imprenditore napoletano e se n’è innamorata. L’ex gieffina ha rilasciato le sue dichiarazioni al settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Non so se ho trovato la persona giusta ma se fosse così sarei felice. Non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come ho fatto in passato“.

La bellissima modella ha raccontato che in questo momento ha bisogno di tantissima protezione, soprattutto dopo quanto accaduto con la morte del fratello Lucas. Un tragico episodio che ha segnato tutta la sua famiglia.

Dayane, dopo la morte di Lucas è cambiato qualcosa

Ancora una volta Dayane Mello si racconta al settimanale Chi di Alfonso Signorini. La modella brasiliana ha parlato della sua nuova relazione con l’imprenditore casertano, Andrea. Ma le confessioni sulla sua famiglia dopo la morte di Lucas hanno toccato il cuore di tutti.

Difatti, Dayane ha spiegato che il tragico episodio ha segnato la sua famiglia. Il papà sta avendo problemi di salute mentre il fratello Juliano dopo l’accaduto non riesce più a lavorare nel salone di bellezza che gestiva con Lucas. Quanto a lei non può che aiutare solo economicamente i suoi cari.

Ma anche Dayane, come il resto della famiglia, non è riuscita a superare la prematura scomparsa. Infatti si sarebbe rivolta ad un terapeuta per essere aiutata ad elaborare il lutto. L’ex gieffina per non pensare ai problemi cerca di tenere la mente impegnata nel lavoro e sogna un ritorno sul piccolo schermo con Alfonso Signorini.