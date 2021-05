Checco Zalone, vinto il David di Donatello: l’invito a Laura Pausini

Checco Zalone ha ricevuto il David di Donatello nella sezione miglior canzone originale con “Immigrato”, la Pausini ha reagito con una plateale risata

Ieri sera nella sezione miglior canzone originale del David di Donatello è stata premiata la canzone Immigrato di Luca Medici, in arte Checco Zalone. L’attore era candidato insieme a Laura Pausini, Claudio Baglioni, Ginevra Nervi e La Trama, ma alla fine ha avuto la meglio. Tuttavia, neanche lui stesso si aspettava di poter vincere la categoria, tanto da ammettere: “Se l’avessi saputo, sarei venuto lì”, di fatti era collegato da una stanza di casa sua.

Quest’oggi, Checco Zalone è stato raggiunto dall’immancabile Valerio Staffelli di Striscia La Notizia per consegnargli il Tapiro d’Oro. “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso”, ha affermato nuovamente l’attore che, poi, ha lanciato un invito a Laura Pausini.

Checco Zalone, l’invito a Laura Pausini: “Possiamo fare a cambio”

Nonostante Laura Pausini l’abbia affrontata con una grossa risata, sul web le critiche sono state parecchie: “Cara Laura, questo Paese non ti meriterà mai. Lo stesso che ringrazi quando vinci Grammy e Golden Globe fa vincere Checco Zalone”. Da qualcuno, il personaggio cucito addosso a Luca Medici è stato definito trash: “Solo nel Paese del trash come l’Italia poteva vincere la categoria uno come Zalone contro la Pausini e Baglioni. Per altro, collegato da casa ed in pigiama, mentre Laura era appena scesa da un volo da Hollywood”.

Appreso il dissapore generale, Checco Zalone ha fatto una proposta a Laura Pausini: “Se ci è rimasta male propongo uno scambio, mi dà il Golden Globe cui io aspiravo e le do il David di Donatello”.