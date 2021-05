Cashback, inizia il conto alla rovescia: sorpresa per i 1.500€?

Cashback, attenzione a questo rush finale. Potrebbe esserci una sorpresa inaspettata per i 1.500 euro

Ora si entra davvero nel vivo, con un tour de force importante e senza esclusioni di colpi. La corsa per il cashback e soprattutto il supercashback, infatti, arriva in un momento cruciale dove si definiranno i vincenti della maratona. E nel frattempo i ritmi sono schizzati alle stelle, con più di 360 operazioni minime per l’ultimo classificato e una media acquisti totale che praticamente sfiora i 3 quotidiani.

Cashback, sale ancora la quota per la vittoria finale?

Nella fattispecie, però, servono almeno 5-6 acquisti al giorno per blindarsi efficacemente qualora foste già in classifica. Se riusciste poi a calare quasi 10 al giorno, sarebbe l’ideale per iniziare a tracciare un solco tra voi e il fondo classifica. Ma quanti acquisti serviranno per arrivare al traguardo finale? La proiezione, stando ai numeri attuali, è di oltre 550 acquisti definitivi per mettere le mani su un bottino.

Tuttavia, secondo previsioni più frenetiche, si ritiene che la soglia possa superare a sorpresa anche le 600 compere seppur di poco. C’è chi scommette infatti su una soglia conclusiva di circa 610-620 acquisti considerando l’estate che, Covid-19 permettendo, ci porterà a spendere di più tra gelati e passeggiate varie. Senza poi non considerare la frenesia finale, quando piuttosto che 49 giorni ne mancheranno invece 20. In quelle battete conclusive, assicurano in molti, ci saranno veri e propri deliri.

Ecco perché sempre più persone iniziano a credere che alla fine si andrà verso uno standard inizialmente nemmeno immaginato. A meno che, a sorpresa ma non troppo, il finale non comporterà una serie di squalifiche nell’altissima classifica che ridisegnerà di fatto la graduatoria finale. A quel punto non solo basterebbero meno operazioni, ma in più si aprirebbero anche tantissimi posti per coloro che invece finirebbero fuori dalla zona vincente.