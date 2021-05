Calciomercato Milan, doppio colpo dal Real Madrid: dialoghi continui

Calciomercato Milan, la dirigenza sta valutando la possibilità di portare al termine un doppio colpo dal Real Madrid

Sono giorni decisivi per il Milan. Dopo la grande vittoria per 3 reti a 0 contro la Juventus, ora gli uomini di Pioli sono chiamati ad un ultimo sforzo per ottenere la tanto agognata qualificazione alla prossima Champions League. Torino, Cagliari e Atalanta: questi i 3 appuntamenti che dividono i rossoneri dal termine del campionato.

Molto della prossima sessione di calciomercato dipenderà ovviamente anche dal traguardo raggiunto dalla squadra in campo, ma la dirigenza è già al lavoro per studiare possibili colpi. Come si vocifera già da diverse settimane, pare che Maldini e Massara abbiano in mente un doppio colpo dal Real Madrid. I dialoghi sono continui, e si potrebbe giungere ad una conclusione già quest’estate.

Calciomercato Milan, si tratta per Vazquez e Brahim Diaz

Uno è già un protagonista assoluto del Milan, l’altro potrebbe diventarlo dalla prossima stagione: stiamo parlando di Brahim Diaz e Lucas Vazquez. Per ciò che riguarda il trequartista spagnolo, il prestito scadrà al termine della stagione e ancora non è chiaro se si arriverà ad un accordo per prolungarlo di un altro anno. Discorso diverso per Vazquez, che andrà in scadenza a giugno e potrà quindi accasarsi in un’altra squadra.

Come riportato dal Corriere della Sera, le difficoltà sono legate principalmente alle richieste d’ingaggio: si parla di circa 7 milioni di euro. I dialoghi sono continui, e la speranza è quella di arrivare ad una fumata bianca su entrambi i fronti. Una rosa che sarebbe così pronta per puntare a far bene sotto la guida di Stefano Pioli.