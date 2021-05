Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa: tutti i nomi in ballo

Calciomercato Juventus | In estate possibile rivoluzione del reparto difensivo: tutti i nomi sul taccuino del direttore Fabio Paratici

Buffon ha annunciato che in estate lascerà la Juventus, ma potrebbe non essere l’unico dei senatori che dirà addio prima della prossima stagione. Insieme al portiere, anche Chiellini e Bonucci potrebbero riflettere sul proprio futuro. La stessa dirigenza starebbe pensando di rivoluzionare il pacchetto difensivo che quest’anno si è dimostrato fin troppo lacunoso. Sarebbe questo anche un modo per svecchiare la rosa e dar via ad un nuovo ciclo vincente. Mentre per Chiellini c’è la possibilità del ritiro, Bonucci ha ancora qualche anno a buon livello davanti a sé. Sulle sue tracce c’è il Monaco, ma non solo. La Juve avrebbe già fissato il prezzo di 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, per la difesa dipende dalla Champions

I piani della Juventus dipenderanno da quel che sarà la classifica finale dei bianconeri. Senza Champions, il budget sarà maggiormente ristretto. Ad ogni modo, sul taccuino di Paratici ci sono diversi nomi e sono solo centrali.

In Serie A piace Milenkovic della Fiorentina, per il quale Commisso chiede 40 milioni di euro. Ora i viola hanno un Martinez Quarta in più, motivo per il quale potrebbero lasciar andare il serbo. Piace, per le fasce esterne, Marusic della Lazio (valore: 15 milioni).

Difficile che senza una qualificazione in Champions si arrivi a Van Dijk, ma in caso contrario si farà un tentativo con il Liverpool. Niente da fare per Alaba ed Upamecano, i quali hanno già firmato per Real Madrid e Lipsia. Piace anche Romagnoli del Milan.