Calciomercato Juventus, in arrivo un top dalla Francia: prezzo dimezzato. Paratici e Nedved sono pronti a chiudere la trattativa per il talentuoso centrocampista

Mentre Pirlo cerca di salvare il salvabile in campo, la Juventus sta già pensando al futuro. Al di là della qualificazione alla prossima Champions League l’allenatore sarà cambiato, con uno tra Allegri e Zidane pronto a sbarcare a Torino. L’idea di Nedved e Paratici, anch’essi in bilico assieme ad Agnelli, è quella di ripartire da una linea green e possibilmente di matrice italiana. Dall’estero arriveranno solo colpi mirati, in grado di alzare il livello tecnico della squadra. Uno di questi potrebbe essere il talentuoso centrocampista del Lione, Houssem Aouar, valorizzato negli ultimi due anni da Rudi Garcia. Il gioiello di origine magrebina, ha mostrato tutto il suo valore durante la Champions dello scorso anno, quando i francesi arrivarono addirittura in semifinale. Nato il 30 giugno del 1998, a soli 22 anni è considerato uno dei migliori registi in circolazione in Europa e su di lui c’è l’interesse di tantissimi top club.

Calciomercato Juventus, in arrivo un top dalla Francia: tutto su Aouar

La Juventus sta seguendo Aouar ormai da tempo e la trattativa con il numero uno del Lione, Aulas, è a buon punto. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il presidente francese e il ds Juninho avrebbero dato il via libera alla cessione per monetizzare. Rispetto a quanto richiesto la scorsa estate, una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro, adesso si può chiudere per poco più di 30. La possibile esclusione dalla Champions League (sono al quarto posto) e le contingenze economiche legate al Covid, hanno praticamente dimezzato il prezzo del regista. L’accordo tra la Juventus e il calciatore c’è ormai da tempo e a Torino gli verrebbero consegnate le chiavi del centrocampo, nel ruolo lasciato vacante da Pjanic lo scorso anno. Nè Arthur nè Bentancur hanno convinto davanti alla difesa e il primo colpo del 2021 sarà proprio in quella zona. Se tutto si incastrerà nel migliore dei modi, la ripartenza della “Vecchia Signora” sarà affidata a Locatelli e Aouar. Due colpi green e perfettamente in linea con i parametri economici del club.