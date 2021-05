Bonus mobilità, ritorna in una nuova veste: tutti i dettagli

Il bonus mobilità ritorna, ma non più come un incentivo a stampo nazionale: sarà infatti regolamentato dalle singole regioni

Il bonus mobilità è pronto a materializzarsi anche quest’anno, ma non come incentivo a livello nazionale bensì come un finanziamento regionale o comunale. In alcune provincie, per esempio, si sta già adottando un incentivo sperimentale. Oltre allo sconto sull’e-bike, un contributo di 0,25 centesimi per ogni chilometro percorso.

Il governo infatti non sta lavorando ad alcun contributo per incentivare i cittadini italiani ad utilizzare una mobilità sostenibile. Non si esclude, comunque, che nei prossimi mesi venga introdotte nuove misure. Ad ogni modo, le regioni ed i comuni stanno lavorando singolarmente per aiutare i cittadini a sfruttare un nuovo tipo di mobilità.

LEGGI ANCHE—> Ilary Blasi, risvolto a sorpresa: fan totalmente impazziti

Bonus mobilità, l’iniziativa abruzzese e l’esperimento foggiano

In Abruzzo è attivo un contributo a fondo perduto che permette, a chi acquista un mezzo di mobilità sostenibile come bici e monopattini, di riavere il 50% della spesa. L’importo massimo è di 300 euro e può essere chiesto una volta sola.

In provincia di Foggia, invece, come già accennato, si offrono 0,25 centesimi per chilometro percorso con un mezzo eco-sostenibile. La possibilità è quella di guadagnare fino ad un massimo di 80 euro netti mensili.

LEGGI ANCHE—> Adele, grave lutto in famiglia per la cantante britannica

Al momento la misura è sperimentale, per tale motivo i beneficiari ammessi sono solo 600. Questi possono ritirare il ‘Kit Pin Bike’ dal 5 maggio, il quale è composto da un contachilometri bluetooth con supporto, un’adattatore per valvole ed una targa catarifrangente. Il contachilometri, una volta installato sul mezzo, potrà calcolare il guadagno in base ai chilometri percorsi. L’iniziativa partirà ufficialmente dal prossimo 17 maggio.