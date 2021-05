Arisa, questa volta è finita davvero? La notizia sorprende tutti

Le ultime rivelazioni parlano di una rottura definitiva tra Arisa ed il suo fidanzato Andrea Di Carlo: i due erano prossimi al matrimonio

Sembrerebbe essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Arisa e il suo manager Andrea Di Carlo. Già nei mesi scorsi, subito dopo il Festival di Sanremo, la cantante ospite a Domenica In si mostrò un po’ titubante su una domanda di Mara Venier. Sulle parole del brano portato a Sanremo, la conduttrice le chiese se tra lei e il suo fidanzato andasse tutto bene.

Ma Rosalba Poppa, in arte Arisa, fece già percepire aria di crisi. A riferire adesso la loro rottura è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: tra i due ci sarebbe stato un weekend difficile che ha segnato la rottura definitiva.

Arisa e Andrea erano prossimi al matrimonio ma la fine della loro relazione ha segnato, ovviamente, il naufragio delle nozze e di tutti i progetti che avevano in mente per il futuro prossimo. Ma i diretti interessati ancora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Prossimi ai fiori d’arancio, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini parla di una rottura definitiva tra la cantante genovese Arisa ed il suo fidanzato Andrea Di Carlo. Entrambi però ancora non hanno ufficializzato la notizia.

Tra i due come in tanti sanno c’erano delle incompatibilità dovute a due caratteri completamente diversi. Arisa ha più volte cercato di tenere ‘nascosto’ il suo fidanzato, mentre Andrea è stato sempre più propenso a voler sigillare il loro amore convolando addirittura a nozze.

Questi problemi li avevano già portati ad una rottura burrascosa, ma nell’ultimo periodo sembravano aver recuperato il loro rapporto. Chi Magazine però riferisce il contrario: la loro unione è nuovamente arrivata al capolinea con tanto di saluti. Attenderemo conferme dai diretti interessati.