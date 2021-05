Anticipazioni Uomini e Donne, confronto in studio: scelta inaspettata

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne mettono al corrente il pubblico di numerosi colpi di scena.

La puntata di oggi, mercoledì 12 maggio, di Uomini e Donne è stata registrata il 2 maggio. Molto probabilmente la puntata si aprirà con una confronto tra Giacomo Czerny e Carolina con quest’ultima che, secondo le anticipazioni, approfitta di quanto accaduto nel trono di Massimiliano Mollicone per parlare con il videomaker.

La corteggiatrice prende la parola dopo l’uscita di Vanessa Spoto, la quale vedendo Massimiliano concentrato sulle varie domande di Eugenia Rigotti ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio. Mollicone però decide di seguirla dietro le quinte.

Anticipazioni Uomini e Donne, confronto in studio: scelta imminente

Massimiliano ha scelto durante la registrazione dell’8 maggio. In questi giorni verrà trasmessa la puntata tanto attesa dal pubblico con una scelta avvenuta in modo inaspettato. Infatti, nelle puntate precedenti Massimiliano non ha in nessun modo anticipato che presto avrebbe lasciato il programma.

La curiosità cresce a dismisura con il passare dei giorni, ma al momento non sappiamo chi sarà la futura compagna del tronista. Giacomo Czerny ha più volte espresso e dimostrato di essere in difficoltà nello scegliere una delle corteggiatrici e anche per questo il pubblico non aspetta altro che conoscere la scelta.