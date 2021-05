Amici 20, terremoto in finale: polemica accesa in casa – VIDEO

Nuovo litigio in corso nella scuola di Amici 20. In vista della finale gli alunni hanno bisogno di essere impeccabili, ma c’è qualche ostacolo

Ancora una volta Aka7even e la sua maestra, Anna Pettinelli, non si trovano d’accordo sulla scelta dei brani. Al termine della puntata della semifinale che ha visto Luca come primo finalista, la conduttrice radiofonica si è immediatamente sbilanciata: “Per la finale prevedo un pezzo strappacuore da far fare a Luca. Dico soltanto che l’ha cantata anche Mina”. Il brano di riferimento – nonché oggetto della discussione – è Oggi sono io.

Alla notizia della canzone assegnatagli, Aka7even chiede di sentire Anna Pettinelli con la quale ha un breve colloquio telefonico in cui gli espone le sue perplessità perlopiù tecniche. Al termine della prima chiamata, Luca si lamenta con il professore in sala prove del fatto che non riesce mai ad avere una conversazione con la sua maestra perché si arrabbia subito ed alza tono di voce. Dopo una breve riflessione, Luca decide di richiamarla.

Amici 20, la polemica tra Aka7even e Anna Pettinelli

Nonostante Aka7even prova a risentire al sua maestra, lei sembra essere irremovibile: Luca dovrà cantare in finale Oggi sono io. Molto dure le parole dette da Anna Pettinelli che ha ammesso: “Se sapevo sceglievo Sangiovanni, lui almeno non rompe le pa**e”. Il giovane talento di Amici si è risentito di quanto gli è stato detto ed ha ammesso: “Adesso continuo a provare il pezzo, ma se non esce come dico io e Anna non mi trova un’alternativa, io non lo faccio”.

Aka7even ha spiegato anche che la sua è diventata “una questione di principio” perché non si sente ascoltato dalla sua insegnante.