Amici 20, clamorosa rottura per l’amata coppia: è finita? – VIDEO

Una delle coppie di Amici 20 sembra essere verso il tramonto: una storia d’amore sbocciata durante il programma è già finita?

Rosa Di Grazia e Deddy sono una delle coppie che si è formata durante quest’edizione di Amici di Maria De Filippi. Insieme ad Aka7even e Martina, Sangiovanni e Giulia ed Alessandro e Enula, quest’anno Amici 20 ha fatto anche un po’ da cupido. Tuttavia, la storia finora che sembra essere ancora in gioco è saltato quella tra Giulia e Sangiovanni.

La rottura tra Aka7even e Martina e tra Alessandro ed Enula – con quest’ultima relazione che sembra non essere mai decollata – era ben evidente, quella tra Rosa e Deddy sembra essere una novità con il sospetto alimentato dal daytime di oggi.

Amici 20, è finita tra Deddy e Rosa? Tutti gli indizi

Nel daytime di oggi, a Deddy è stato mostrato il suo percorso all’interno della scuola di Amici 20, come già accaduto ad Aka7even ed Alessandro. Tuttavia, lungo il videoclip visto dal cantante non è apparsa nessuna scena insieme alla ballerina, Rosa Di Grazia, nonostante loro abbiano vissuto un momento molti intenso. Infatti, quando la ballerina è uscita dal programma era in ballottaggio proprio contro Deddy che, alla fine, ha avuto la meglio.

Oltre alle immagini messe in onda oggi, a destare sospetti è anche il silenzio di Rosa Di Grazia sui social, in merito alla finale conquistata da Deddy. La distanza potrebbe aver raffreddato i cuori dei due, per adesso non è arrivata alcuna smentita o conferma.