Whatsapp, nuovo pericolo in arrivo: gli utenti stiano attenti

Un nuovo pericoloso si sta facendo largo per gli utenti di Whatsapp che devono correre ai ripari per evitare spiacevoli sorprese

La Questura di Brescia negli scorsi giorni ha lanciato un allarme riguardante un nuovo pericolo che si sta facendo largo su Whatsapp. “Ho comprato da internet, ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?”, questo il messaggio a cui fare attenzione perché si tratta di una truffa con lo scopo di sottrarre i dati del conto corrente alla vittima. A rendere reale la truffa è il fatto che il mittente del messaggio sia uno dei contatti salvati in rubrica, magari qualcuno di cui ci si fida. Il primo passaggio della truffa, infatti, è quello di rubare l’account Whatsapp di un utente e sfruttare la lista dei contatti.

Whatsapp, come difendersi dalle truffe

Difendersi dalle truffe, in genere, non è molto difficile perché tutto sta nel riconoscerle. Il primo consiglio, infatti, è quello di stare sempre molto attenti a tutto ciò che è sospetto, anche se ci fidiamo dell’utente (come nel caso del raggiro di cui sopra).

Il secondo passaggio è quello di segnalare l’accaduto, con tanto di prove, alla Polizia Postale ed all’assistenza di Whatsapp.

Nel caso in cui foste caduti nella trappola dei malintenzionati, conviene che resettiate lo smartphone dopo aver denunciato il tutto alla Postale.

Detto ciò, le truffe sono di svariato genere ed agiscono ognuna per uno scopo ben preciso, ma tali consigli dovrebbero poter consentire all’utente un’esperienza di utilizzo tranquilla.