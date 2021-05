Una clamorosa indiscrezione, giunta direttamente dall’Inghilterra, vede coinvolta in prima persona la Regina Elisabetta.

Rimasta vedova del principe Filippo, la regina Elisabetta potrebbe pensare di prendere la stessa decisione che prese la sua antenata. Parliamo della regina Vittoria, nota a tutti sotto il nome di “nonna d’Europa”. La trisavola dell’attuale monarca nel 1861 rimase vedova del suo amatissimo marito, Alberto, morto a soli 42 anni. Vittoria iniziò un lutto religioso in cui evitò di apparire in pubblico e si ritirò a Balmoral.

Balmoral, va ricordato ai nostri lettori, è la residenza estiva della famiglia reale britannica e rappresenta un luogo molto speciale per la regina. Qui Elisabetta e Filippo trascorsero parte della loro luna di miele nel 1947 ed è qui che il defunto principe adorava organizzare barbecue per la famiglia e per gli ospiti.

Regina Elisabetta, clamorosa indiscrezione: la storia si ripete?

Secondo rivela il Daily Mail l’ipotesi che la storia si ripeta non è difatti da scartare in quanto, sempre secondo il tabloid britannico, Queen Elizabeth traslocherà nella tenuta scozzese a fine maggio e si sistemerà a Craigowan Lodge, una casa di pietra con sette stanze appartata rispetto al castello dove d’estate è solita riunirsi la famiglia reale. Ma non è tutto.

La sovrana potrebbe essere accompagnata da Lady Sarah Chatto, la figlia più piccola della principessa Margaret, che spesso si è rifugiata in questa dimora con la zia regina.