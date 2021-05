PlayStation 5 e mancanza di scorte, gli aggiornamenti di Sony

Sono arrivati nelle scorse ore alcuni importanti aggiornamenti da parte di Sony sulle scorte di PlayStation 5 disponibili

La PlayStation 5 è uscita lo scorso autunno, ma rimane un miraggio. Milioni di videogiocatori sono rimasti con le mani in mano, in attesa di un aumento di scorte che ancora non c’è stato. Problema ricorrente quello di Sony, che si estende anche a Microsoft e alle aziende produttrici di componenti per PC.

Le difficoltà legate all’emergenza Covid hanno rallentato di molto la produzione, non rendendo possibile il soddisfacimento di una domanda schizzata alle stelle negli ultimi mesi. In questo senso – fa sapere Bloomberg – sono arrivati nelle scorse ore alcuni importanti aggiornamenti da parte del chief financial officer di Sony Hiroki Totoki sul tema.

PlayStation 5, Sony: “Bisognerà attendere il 2022”

L’attesa per chi non ha ancora avuto la possibilità di acquistare una PlayStation 5 potrebbe essere ancora molto lunga. Stando a quanto riportato da Bloomberg, nel corso del briefing con gli analisti, Sony avrebbe fornito alcuni interessanti aggiornamenti sulle scorte disponibili. “Credo che la domanda non si stia abbassando quest’anno e, anche aumentando la produzione, non saremmo comunque in grado di soddisfare tutte le richieste” ha spiegato il chief financial officer dell’azienda nipponica Hiroki Totoki.

Una risposta abbastanza prevedibile, ma che forse i più appassionati non avrebbero voluto sentire. Bisognerà attendere fino al 2022 inoltrato per vedere un serio aumento delle scorte di PlayStation 5 disponibili in negozio. Nell’attesa, non resta che monitorare continuamente i siti web delle varie catene di elettronica e sperare in un drop di pochi minuti. Carta di credito e tanta fortuna saranno le due armi essenziali.