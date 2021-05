Jennifer Lopez ha un nuovo amore dopo la separazione dall’ex campione di baseball Alex Rodriguez: il nome fa già sognare

A volte ritornano, anche nel mondo delle coppie Vip e il nuovo gossip attorno al nome di Jennifer Lopez fa già sognare. La cantante e attrice newyorchese infatti avrebbe riallacciato i rapporto con Ben Affleck, suo storico compagno all’inizio di questo secolo.

Da quando lei ha lasciato ufficialmente Alex Rodriguez, le riviste americane li hanno sorpresi insieme in diverse occasione. L’ultima, quella decisiva: un lungo weekend d’amore n un lussuoso resort tra le montagne del Montana. Come ha svelato una fonte anonima alla rivista ‘People’, Jennifer è molto felice anche se è stata una pausa breve ma intensa.

JLo, bellissima nonostante il passare degli anni, avrebbe riallacciato con il 48enne attore sposato nel 2003 e mollato appena un anno dopo. E sembra che il feeling tra i due sia ancora fortissimo.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, dalla promessa di matrimonio alla fresca separazione

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez dovevano sposarsi la scorsa primavera, poi hanno rinviato tutto per la pandemia e nelle ultime settimane sono lasciati. Dopo una serie di pettegolezzi e mezze smentite, finalmente arrivato l’annuncio: “Ci siamo resi conto di funzionare meglio come amici. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”.

Dopo quattro anni d’amore la storia è arrivata definitivamente al capolinea e per JLo non ci sarà il quarto matrimonio, almeno non con l’ex stella del baseball. Ma sul piatto sono rimasti i regali degli ultimi anni. A partire dall’anello di fidanzamento con cui Alex Rodriguez aveva chiesto la mano a Jennifer Lopez a marzo 2019 (era stato valutato 4.5 milioni di dollari che per il momento è ancora nelle mani della cantante. E ancora orologi, una Porsche fiammante e molto altro.