Israele, l’annuncio di Kochavi: “Gli attacchi su Gaza continueranno”

Israele continuerà ad attaccare Hamas e la Jihad islamica a Gaza. Lo ha confermato il capo di stato maggiore dell’esercito Aviv Kochavi

Sono ancora sotto gli occhi di tutti le terribili immagini arrivate nelle scorse ore. Gli attacchi di Israele su Gaza continueranno, come annunciato dal capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Aviv Kochavi: “Tutti i comandi si devono preparare ad un conflitto più esteso e senza limiti di tempo“.

“Il capo di stato maggiore ha detto che l’Idf continuerà ad agire per ridare sicurezza ai cittadini del sud” ha poi spiegato l’esercito, che ha deciso di inviare rinforzi al confine di Gaza. Di tutta risposta, Hamas ha già lanciato una grande salva di razzi verso Ashdod, che si trova ad una quarantina di chilometri a nord di Gaza. Stando a quanto riferiscono i media locali, si è trattato di circa 40 razzi nel giro di qualche minuto.

Israele, gli aggiornamenti da Gaza sul conflitto armato

40 razzi lanciati in pochi minuti verso Ashdod, a 40 chilometri nord da Gaza: è questa l’ultima risposta di Hamas ad Israele. Lo ha riferito un dirigente, citato dalla radio pubblica israeliana. Intanto a Gaza un’automobile è stata centrata in pieno da un razzo sparato da un veivolo militare israeliano. Il bilancio è di sette feriti, di cui uno in gravi condizioni. Tra le città più colpite c’è Ashkelon, dove sono risuonate le sirene d’allarme.

Israele stessa sta richiamando diverse compagnie di riservisti, simbolo del fatto che – secondo quanto indicano i media locali – ci si sta preparando ad un conflitto ancor più duro. Sono ore caldissime, con l’Alto commissariato Onu per i diritti umani che ha condannato tutte le violenze.