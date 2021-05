Isola dei Famosi, squalifica in arrivo: cosa sta succedendo

Accuse pesanti arrivano in fase di nomination all’Isola dei Famosi: naufrago accusato di aver bestemmiato. Si attende la decisione della produzione

Continua a fare il giro dei social in queste ore un video in cui Fariba Tehrani, concorrente dell’ “Isola dei Famosi 2021”, ha svelato un’imprecazione che avrebbe fatto Awed. La persiana ha dato come motivazione della sua nomination proprio questo episodio sfuggito però alle orecchie della conduttrice Ilary Blasi e dei suoi opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Al momento della nomination di Fariba, come al solito, in studio si è generato il caos in quanto ogni settimana la concorrente arrivi in postazione con tanta voglia di parlare e spiegare anche fatti ormai sepolti. Per questo motivo, le sue parole non sono state percepite.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Antonella Clerici fa en plein: torna in prima serata

Fariba Tehrani e la sua nomination: “Awed ha bestemmiato”

Le parole della concorrente più discussa del reality di Canale Cinque, Fariba Tehrani, sono scappate all’attenzione della conduttrice dell’Isola e dei suoi opinionisti. La Tehrani, madre dell’ex gieffina Giulia Salemi, ha mosso una pesante accusa contro il concorrente napoletano Awed: “Questa mattina ha bestemmiato. Vera Gemma aveva ragione. Iva, lo so che a voi sta simpatico ma non ci si comporta così. Poi non fa che dormire tutto il giorno”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 20, anticipazione finale: chi deciderà il vincitore?

Le pesanti accuse hanno generato il caos sui social dove sono in tanti a chiedere alla produzione del reality di fare chiarezza sulla vicenda. Bisognerà dunque attendere la prossima puntata, venerdì 14 maggio, per sapere l’esito a la decisione della produzione. Qualora le accuse siano fondate, lo youtuber rischierebbe la squalifica.