Gianni Morandi risponde ai suoi fan: incredibile confessione

Gianni Morandi su Instagram come un ragazzino. Il cantante lancia il box delle domande e risponde a tutte le curiosità dei suoi fan

Nonostante il difficile momento attraversato da Gianni Morandi a causa dell’incidente domestico che gli ha provocato ustioni gravi su tutto il corpo, il cantante romagnolo non ha perso lo spirito del gioco. Morandi infatti, nonostante i suoi 76 anni si mostra sempre giovanile sia di corpo che di mente.

Il cantante nelle ultime ora ha mostrato, come un giovincello, la sua grinta attraverso le Stories di Instagram, la stessa che ha sempre messo nelle sue canzoni e sui palchi più prestigiosi. Difatti, Morandi ha risposto attraverso il suo account privato alle curiosità dei suoi fans lanciando il box delle domande.

Con la mano destra ancora fasciata, Gianni prima di dare spazio alle tante domande, ha tenuto ad informare i followers sulle sue attuali condizioni di salute: “Per guarire ci vuole ancora un po’ di tempo e soprattutto tanta pazienza”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO>>> Maneskin, Damiano è ufficialmente fidanzato: svelato il nome della fidanzata – FOTO

Gianni Morandi si mette in gioco: tutta la verità per i suoi fans

Morandi non smette di stupire i suoi followers. Il cantante originario di Monghidoro si è messo in gioco lanciando il box delle domande: sono tantissime le curiosità che hanno invaso la ‘sezione messaggi’ di Instagram.

Subito dopo aver aggiornato sulle sue attuali condizioni di salute, Gianni Morandi ha detto di non essersi ancora vaccinato contro il Covid, ma ha effettuato la prenotazione attraverso la piattaforma dedicata e la prima inoculazione è prevista per il 14 maggio.

Tra le tante domande c’è chi gli ha chiesto se è orgoglio si suo figlio Pietro: “Sono orgoglioso anche se lui a me dice poche cose perché vuol fare il suo percorso. Fa una musica diversa dalla mia e gli auguro tanta fortuna“. Morandi ha poi raccontato che su consiglio dei medici, da qualche giorno ha cominciato a correre: “Mi hanno consigliato di muovermi e di non stare sempre fermo sul divano. Io già facevo molti esercizi ogni giorno ma adesso faccio anche qualche km a piedi”.

Soddisfatto della sua carriera come cantante ma dopo l’incidente domestico ci vorrà del tempo per tornare sul palco

Gianni ha parlato della sua professione, ritenendosi molto fortunato per la carriera che è riuscito a percorrere come cantante, definendosi invece “un cretino per la caduta nel fuoco”. Questo episodio infatti, pandemia a parte, non gli consente di tornare a cantare nell’immediato, “dovrà passare del temo.. forse dei mesi”. Ma la voglia di ripartire e tornare in tour è davvero tanta.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 20, clamoroso colpo di scena: lavorerà a Broadway Milano

Tra i followers c’è chi invece è voluto tornare su una vecchia diceria: “E’ vero che usi il parrucchino?“. Morandi con la sua ironia ha risposto portandosi le mani verso i capelli: “Oddio, io lo tenevo nascosto ma adesso tu mi hai scoperto e devo confessarlo. Si, c’ho il parrucchino ed è pure evidente!”. Parole affettuose invece per sua moglie Anna che lo sta “sopportando in tutto questo periodo di convalescenza, è una donna speciale“.