Giada De Laurentiis, intervistata da Vanity Fair ha rivelato di aver ereditato dal nonno la passione per la cucina.

De Laurentiis è un cognome che richiama il mondo del calcio e il mondo del cinema. A questo nome sono associati film di successo che hanno portato il nostro Paese ai vertici del campo cinematografico hollywoodiano ma non solo. Infatti c’è un membro della talentuosa famiglia napoletana che ha trovato la sua strada in un campo diverso: la cucina.

Stiamo parlando di Giada De Laurentiis, figlia dell’attrice Veronica De Laurentiis e nipote del produttore Dino. La cucina è la sua passione e dall’11 maggio su Food Network, insieme a Bobby Flay, condurrà Bobby&Giada in Italy.

Giada De Laurentiis, rivelazione sensazionale: l’ha ereditato dal nonno

Una carriera dietro ai fornelli, una passione che ha ereditato da suo nonno. “Mio nonno Dino era figlio di un pastaio di Torre Annunziata e prima della Seconda Guerra Mondiale il mestiere di mio nonno Dino era vendere la pasta fatta da suo padre”.

Dalla farina al cinema. Con la guerra il bisnonno di Giada perse il pastificio e così nonno Dino tentò la via del cinema. “Voleva diventare un attore ma era troppo piccolo e non abbastanza bello, e così usò le sue qualità di venditore di pasta per produrre film. Sposò un’attrice bellissima, Silvana Mangano e insieme fecero film e diventarono famosi nel mondo”.