Fortnite si aggiorna alla versione 16.40: tutte le novità di Epic Games

Questa mattina, Fortnite si è aggiornato alla versione 16.40. Ecco tutte le novità dell’ultimo update

Questa mattina, gli utenti di Fortnite si sono svegliati con l’ormai tradizionale “sorpresa” dei server offline. Nulla di preoccupante, comunque: stava venendo caricato il nuovo update alla versione 16.40. Una grande novità quella rilasciata da Epic Games, che aggiorna ancora una volta il videogame in tutte le sue modalità: Creativa, Salva il Mondo e Battaglia Reale.

Tornano alcune armi e ne sono state introdotte alte mai viste prima. Aggiunte anche skin e bundle esclusivi, per uno shop che si fa sempre più ricco di sorprese (in attesa di nuove partnership). Modifiche anche relative ai veicoli e a nuovi eventi esclusivi. Ma bando alle ciance, passiamo a tutte le aggiunte dell’ultimo update.

Da questa mattina, tutti gli utenti di Fortnite possono aggiornare il videogame alla versione 16.40. Tante le novità introdotte da Epic Games, a partire dal battle royale. Rimosso ufficialmente il fucile pesante esotico The Dub, che lascia il suo posto alla nuova arma Sei colpi. Introdotto anche il fucile Spire Guardian’s Primal, disponibile sin da subito nelle casse. A livello di skin, ce ne sono tantissime che verranno rilasciate con i nuovi bundle: da Catwoman ai personaggi DC, passando ai locker bundle di Trae Young e Donoval Mitchell(giocatori NBA).

Modifiche anche a livello di veicoli, con l’elicottero Choppa che ora potrà avere alcune modifiche per permettere alle auto di andare fuori strada. Infine, per la modalità creativa è stato aggiunto il nuovo evento estivo Chiamata d’Agosto, con tante novità e giochi a tema disponibili per tutti i videogiocatori.

‘Choppa’ vehicle modifications were added in today’s update and they will be used in the Daybreak LTM. #Fortnite pic.twitter.com/hBoXgYVHUG

— Fortnite News (@Guille_GAG) May 11, 2021