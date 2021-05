Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: new entry e clamorosi addii

Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni sulla nuova stagione della fiction di Rai Uno campione di ascolti: new entry e clamorosi addii

Il medical drama all’italiana ha funzionato benissimo e i telespettatori di Rai Uno non dovranno aspettare troppo per emozionarsi ancora. Cominceranno infatti lunedì prossimo (17 maggio) le riprese Doc-Nelle tue mani 2 che dovrebbero arrivare in tv nei primi mesi del 2022.

Tornerà così il Policlinico Ambrosiano, perché la serie è ambientata a Milano anche se ancora una volta le riprese saranno tutte a Roma. Ma soprattutto potremo rivedere Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, il suo nuovo personaggio che lo ha coinvolto totalmente.

Ma accanto a lui arriverà anche una nuova attesissima protagonista. L’ex Miss Italia 2012 Giusy Buscemi, ormai affermata attrice (il suo ultimo lavoro è Un passo dal cielo 6 – I Guardiani), otre che mamma entrerà nel cast impersonando una dottoressa che prende servizio al Policlinico. E il suo arrivo in qualche modo stravolgerà alcuni equilibri che si erano creati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi conquista la Mediaset: a lei la conduzione di un super programma?

Doc-Nelle tue mani 2, cosa succederà nella nuova stagione? Alcune anticipazioni

Accanto all’ingresso di facce nuove, come quella di Guysy Buscemi però, come anticipa BubinoBlog, ci sarà anche un clamoroso addio nel cast. In teoria dovrebbero tornare tutti, a cominciare da Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Pierpaolo Spollon, insieme a Raffaele Esposito, Gianmarco Saurino e Silvia Mazzieri. In realtà però nessuno sa chi dovrà abbandonare la fiction e questo mette in allarme i fan.

Al ‘Corriere della Sera’ che gli sceneggiatori hanno anticipato che uno dei temi centrali sarà ovviamente la pandemia, ma non solo. Il dottor Fanti tornerà a fare il primario, ma la nuova realtà del Coronavirus non sarà facile da affrontare, come è stato anche nella nostra vita vera. Doc-Nelle tue mani 2 riparte dal clamoroso risultato dell’ultima puntata che ha fatto registrare 8,5 milioni di telespettatori e il 30,8% di share. Saprà fare meglio?