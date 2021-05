Denise Pipitone, nuova pista: accertamenti su una ragazza

Nuova svolta nel caso Denise Pipitone. In queste ore si stanno procedendo verso accertamenti su di una ragazza

Dopo 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il caso è tornato in auge ai media ed alla Procura grazie alla ragazza della TV russa che era in cerca della madre che, alla fine, si è rivelata non essere Piera Maggio.

Riaperte dunque le indagini sul caso, quest’oggi la Procura di Marsala ha ordinato ai Carabinieri di ascoltare una giovane donna di Scalea, in provincia di Cosenza. Quest’ultima, di famiglia rom, sembrerebbe somigliante alla piccola Denise, stando a quanto riportato dall’agenzia Adnkronos.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…