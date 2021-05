Covid, isolato in provincia di Latina un primo caso di variante Indiana

Isolato un primo caso di variante Indiana del Covid in provincia di Latina. E’ stata la stessa Regione Lazio ad annunciarlo

E’ stato rilevato un primo caso di variante Indiana del Covid a Bella Farnia, in provincia di Latina. Ad annunciarlo è stata la stessa Regione Lazio che ha tenuto a precisare che il cittadino in questione è stato immediatamente messo in quarantena vigilata dall’Asl.

Non si sa nulla sulle sue condizioni ma al momento resta alta la paura. Lo stesso Governo centrale aveva addirittura bloccato ogni collegamento con l’India dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva ritenuto pericolosa la suddetta variante. Difatti questa ultima sembrerebbe essere molto più contagiosa rispetto alle altre: la Brasiliana e la Sudafricana.

Resta alta l’attenzione nel Comune di Bella Farnia dove negli ultimi giorni è stato registrato un aumento dei contagi nella comunità Sikn. Anche per questo motivo, Bella Farnia dalla fine di aprile è stata collocata in zona rossa.

L’aggiornamento Covid in Italia: contagi, guarigioni e decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 286.428 tamponi, di questi, sono risultate positive al Covid 6.946 persone (ieri ne erano 5.080 a fronte di 130.000 tamponi). A preoccupare è il numero dei decessi che negli ultimi giorni continua ad aumentare.

Sono 251 le nuove vittime del Covid-19 (ieri ne erano 198). Il numero dei guariti invece è pari a 16.503 (rispetto ai 15.063 registrati ieri). Scendono i ricoveri nelle terapie intensive con -102 e -490 nei ricoveri ordinari. Scende anche il tasso di positività dal 3,9% al 2,4% (-1,5%).